Gədəbəydə quyuya düşüb xəsarətlər alan şəxs xilas edilib
Hadisə
- 30 oktyabr, 2025
- 08:38
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Gədəbəy rayonu, Slavyanka kəndində vətəndaşın quyuda köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.
Nazirlikdən "Report"a verilən xəbərə görə, məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Gədəbəy Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən-xilasediciləri əraziyə cəlb olunub.
Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, 1965-ci il təvəllüdlü Hüseynov Mehbalı həyətyanı sahədə 3 metrə yaxın dərinliyi olan quyuya düşüb xəsarətlər alaraq köməksiz vəziyyətdə qalıb.
Yanğınsöndürən-xilasedicilər xüsusi vasitələrlə vətəndaşı quyudan çıxararaq xilas ediblər.
Son xəbərlər
08:55
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.10.2025)Maliyyə
08:48
Bakının bəzi ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaqEnergetika
08:45
Trampla Çin lideri arasında görüş 2 saata yaxın davam edib - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
08:38
Gədəbəydə quyuya düşüb xəsarətlər alan şəxs xilas edilibHadisə
08:30
Niderlandda keçirilən parlament seçkilərində "Demokratlar 66" partiyası qalib gəlib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
08:21
BDYPİ: Yağışlı hava şəraitində sürücülər və piyadalar daha diqqətli olmalıdırHadisə
08:09
Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
08:00
ABŞ Senatı Kanadaya tətbiq edilən tarif artımlarını ləğv edibDigər ölkələr
07:34