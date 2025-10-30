İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Gədəbəydə quyuya düşüb xəsarətlər alan şəxs xilas edilib

    Hadisə
    • 30 oktyabr, 2025
    • 08:38
    Gədəbəydə quyuya düşüb xəsarətlər alan şəxs xilas edilib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Gədəbəy rayonu, Slavyanka kəndində vətəndaşın quyuda köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

    Nazirlikdən "Report"a verilən xəbərə görə, məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Gədəbəy Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin yanğınsöndürən-xilasediciləri əraziyə cəlb olunub.

    Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, 1965-ci il təvəllüdlü Hüseynov Mehbalı həyətyanı sahədə 3 metrə yaxın dərinliyi olan quyuya düşüb xəsarətlər alaraq köməksiz vəziyyətdə qalıb.

    Yanğınsöndürən-xilasedicilər xüsusi vasitələrlə vətəndaşı quyudan çıxararaq xilas ediblər.

    FHN quyu Gədəbəy

    Son xəbərlər

    08:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.10.2025)

    Maliyyə
    08:48

    Bakının bəzi ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

    Energetika
    08:45

    Trampla Çin lideri arasında görüş 2 saata yaxın davam edib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    08:38

    Gədəbəydə quyuya düşüb xəsarətlər alan şəxs xilas edilib

    Hadisə
    08:30

    Niderlandda keçirilən parlament seçkilərində "Demokratlar 66" partiyası qalib gəlib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:21

    BDYPİ: Yağışlı hava şəraitində sürücülər və piyadalar daha diqqətli olmalıdır

    Hadisə
    08:09

    Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:00

    ABŞ Senatı Kanadaya tətbiq edilən tarif artımlarını ləğv edib

    Digər ölkələr
    07:34

    Rusiyanın 6 hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti