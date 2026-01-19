Gədəbəydə 54 yaşlı qadın dəm qazından boğulub
Hadisə
- 19 yanvar, 2026
- 11:55
Gədəbəydə 54 yaşlı qadın dəm qazından boğulub.
"Report" xəbər verir ki, yanvarın 17-si saat 22 radələrində Zəhmət kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Rəxşəndə Xanlar qızı Rzayeva yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
