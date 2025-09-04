İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Füzulinin Alxanlı kəndində taxıl sahəsi yanıb

    Hadisə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 08:53
    Füzulinin Alxanlı kəndində taxıl sahəsi yanıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində açıq sahədə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.

    Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Füzuli rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın daha geniş sahəyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində 60 ha sahədə biçilmiş taxıl sahəsi yanıb.

    Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.

    Füzuli rayonu yanğın Taxıl sahəsi

    Son xəbərlər

    08:58

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.09.2025)

    Maliyyə
    08:53

    Füzulinin Alxanlı kəndində taxıl sahəsi yanıb

    Hadisə
    08:49

    Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    08:39

    Bakının Nərimanov rayonunda qazın verilişində fasilə olacaq

    Energetika
    08:32
    Foto

    DGK: Qızıl-zinət əşyalarının qanunsuz keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    08:30

    Zaxarova: Rusiya Minsk qrupunun buraxılmasını əsaslı hesab edir

    Region
    08:23

    Böyük Britaniya Ordusunun şəxsi heyətinin sayını azalmaqda davam edir

    Digər ölkələr
    08:14
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    07:56

    Sumqayıtda fərdi evdə yanğın baş verib, zərərçəkən var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti