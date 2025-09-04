Füzulinin Alxanlı kəndində taxıl sahəsi yanıb
Hadisə
- 04 sentyabr, 2025
- 08:53
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində açıq sahədə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.
Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.
Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Füzuli rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın daha geniş sahəyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb.
Yanğın nəticəsində 60 ha sahədə biçilmiş taxıl sahəsi yanıb.
Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub.
Son xəbərlər
08:58
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.09.2025)Maliyyə
08:53
Füzulinin Alxanlı kəndində taxıl sahəsi yanıbHadisə
08:49
Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıbHadisə
08:39
Bakının Nərimanov rayonunda qazın verilişində fasilə olacaqEnergetika
08:32
Foto
DGK: Qızıl-zinət əşyalarının qanunsuz keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
08:30
Zaxarova: Rusiya Minsk qrupunun buraxılmasını əsaslı hesab edirRegion
08:23
Böyük Britaniya Ordusunun şəxsi heyətinin sayını azalmaqda davam edirDigər ölkələr
08:14
Foto
Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
07:56