Füzulidə vaxtından əvvəl doğuş zamanı körpə ölüb
Hadisə
- 20 oktyabr, 2025
- 19:57
Füzulidə vaxtından əvvəl doğuş zamanı körpə ölüb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, "2-ci Qayıdış" qəsəbə sakini 1997-ci il təvəllüdlü Mehdizadə Nərmin Qəhrəman qızı Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Doğum şöbəsinə yerləşdirilib.
Xəstəxanadan verilən məlumata görə, aparılan müayinələr zamanı hamiləliyin 7 ay yarım olması və doğulacaq qız uşağının ana bətnində ölməsi səbəbindən dölün xaric olunması qərarı verilib.
Hazırda ananın səhhəti vəziyyətə uyğun qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
