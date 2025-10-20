İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Füzulidə vaxtından əvvəl doğuş zamanı körpə ölüb

    Hadisə
    • 20 oktyabr, 2025
    • 19:57
    Füzulidə vaxtından əvvəl doğuş zamanı körpə ölüb

    Füzulidə vaxtından əvvəl doğuş zamanı körpə ölüb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, "2-ci Qayıdış" qəsəbə sakini 1997-ci il təvəllüdlü Mehdizadə Nərmin Qəhrəman qızı Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Doğum şöbəsinə yerləşdirilib.

    Xəstəxanadan verilən məlumata görə, aparılan müayinələr zamanı hamiləliyin 7 ay yarım olması və doğulacaq qız uşağının ana bətnində ölməsi səbəbindən dölün xaric olunması qərarı verilib.

    Hazırda ananın səhhəti vəziyyətə uyğun qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

