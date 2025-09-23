FHN Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsində təlim keçirib
- 23 sentyabr, 2025
- 13:14
Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsində təlim keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsində yerləşən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məxsus Həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya müəssisəsində keçirilən təlimin mövzusu "Yanğın zamanı davranış qaydaları və təxliyə" olub.
FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvə və texnikasının cəlb edildiyi təlimin keçirilməsində məqsəd müəssisənin kollektivinə yanğın zamanı davranış qaydalarının aşılanması olub.
Əvvəlcə, təlimin nəzəri hissəsi çərçivəsində FHN-in əməkdaşları tərəfindən müəssisənin kollektivinə yanğın zamanı zəruri davranış qaydaları, təxliyə tədbirləri barədə ətraflı məlumat verilib, bu barədə videoçarxlar nümayiş olunub, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydaları əyani şəkildə göstərilib, suallar cavablandırılıb.
Daha sonra təlimin praktiki hissəsinə start verilib. Tədbirdə şərti yanğın zamanı "Həyəcan" siqnalı verildikdən sonra DYMX-nin yanğınsöndürənləri operativ qaydada hadisə yerinə çataraq, "yanğınla mübarizə" tədbirlərinə başlayıblar.
Şərti yanğın baş vermiş müəssisədə təxliyə planına uyğun olaraq, işçi və benefisiarların təhlükəsiz yerə təxliyəsi həyata keçirilib, "yanğın" yerində çevik kəşfiyyatın aparılması və "yanğının söndürülməsi" əməliyyatlarını yerinə yetirilib.
Təlim uğurla başa çatıb və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunub.