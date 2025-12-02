İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    FHN şimal zonasında mülki müdafiənin təşkili ilə bağlı müşavirələr keçirib

    Hadisə
    • 02 dekabr, 2025
    • 12:36
    FHN şimal zonasında mülki müdafiənin təşkili ilə bağlı müşavirələr keçirib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Şimal Regional Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran və Siyəzən Rayon İcra hakimiyyətlərində "2025-ci ildə mülki müdafiə sahəsində görülmüş işlərin yekunları və 2026-cı ildə qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda müşavirələr keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

    Tədbirlərdə FHN Şimal Regional Mərkəzinin, adı çəkilən rayonların icra hakimiyyətlərinin və yerli özünüidarəetmə orqanlarının nümayəndələri, aidiyyəti rayon xidmətləri və təhsil müəssisələrinin, mənzil-kommunal təsərrüfatı təşkilatlarının rəhbərləri iştirak ediblər.

    Şimal Regional Mərkəzinin əməkdaşları mülki müdafiə sahəsində görülmüş işlərdən danışıb, mülki müdafiə obyektlərində keçirilmiş monitorinqlərin nəticələri haqqında müşavirə iştirakçılarına məlumat veriblər.

    Qeyd olunub ki, cari ilin təqvim planına uyğun olaraq bu rayonların ərazisində yerləşən idarə və təşkilatlara mülki müdafiə üzrə metodiki yardım göstərilib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi müşavirələr

    Son xəbərlər

    12:48

    Azərbaycan güləşçisi: "Vladiqafqazdakı turnirdə heç bir rəqibimə şans vermədim"

    Fərdi
    12:42

    Azərbaycanda dənizçilər üçün xüsusi hazırlıq proqramına yeni səriştə əlavə olunub

    İnfrastruktur
    12:39
    Foto

    Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 120 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:36
    Foto

    FHN şimal zonasında mülki müdafiənin təşkili ilə bağlı müşavirələr keçirib

    Hadisə
    12:33

    İstanbul derbisində "Qalatasaray"ın futbolçusunun üzünə alışqan atan azarkeş saxlanılıb

    Futbol
    12:26

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Azərbaycanda 5 müəssisənin səhmləri təkrar pul hərracına çıxarılacaq

    Biznes
    12:25

    "Samsung" Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 27 %-ni itirib

    İKT
    12:24

    Gürcüstan DİN: Etirazlarda sağlamlığa zərərli maddələrdən istifadə olunmayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti