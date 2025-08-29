III MDB Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi müzakirə olunub
- 29 avqust, 2025
- 10:09
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində əsas istiqamətlərdən biri olan əhalinin yanğın təhlükəsizliyi qaydaları barədə maarifləndirilməsi üzrə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir.
Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Xidmətin Gəncə regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsinin əməkdaşları respublikada keçiriləcək III MDB Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi mövzusunda maarifləndirmə tədbiri təşkil edib. Gəncə İdman Sarayında keçirilən tədbirdə Gəncə şəhər stadionunun və Gəncə Olimpiya İdman Kompleksinin kollektivi iştirak edib.
Tədbirdə baş verə biləcək yanğınlar zamanı ilkin zəruri davranış qaydaları ilə əlaqədar geniş məlumat verilib, təxliyə planından düzgün istifadə olunmasının vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Həmçinin, ərazilərin təmiz, yanğına qarşı su təchizatı qurğularının işlək vəziyyətdə saxlanılmasının, ehtiyat çıxış yollarında sərbəst hərəkətin daim təmin edilməsi və ilkin yanğınsöndürmə vasitələri ilə təchizatın zəruriliyi vurğulanıb.
Tədbirdə ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydaları əyani nümayiş etdirilib, suallar cavablandırılıb.