Ədliyyə nazirinin Gəncədə vətəndaş qəbulu vaxtı dəyişdirilib
Hadisə
- 13 oktyabr, 2025
- 12:53
Ədliyyə naziri Fərid Əhmədovun oktyabrın 24-də Gəncə şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.
Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbul oktyabrın 31-də keçiriləcək.
