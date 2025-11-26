İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Dövlət Xidməti İmişlidə gənclər üçün tədbir keçirib

    Hadisə
    • 26 noyabr, 2025
    • 10:34
    Dövlət Xidməti İmişlidə gənclər üçün tədbir keçirib

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) təşkilatçılığı ilə İmişlidə tədbir keçirilib. İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə "Vətənpərvər Azərbaycan gəncliyi – Sağlam gənclik, sağlam gələcək" mövzusunda təşkil edilən görüş Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutub.

    Bu barədə "Report"a Dövlət xidmətindən məlumat verilib.

    Görüşdə açılış nitqi ilə çıxış edən İmişli Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Elçin Rzayev belə tədbirlərin gənclərdə vətənpərvərlik hissinin artmasına müsbət təsir göstərdiyini bildirib.

    Tədbirdə çıxış edən SHXÇDX-nın Çağırışaqədərki hazırlıq idarəsinin rəisi polkovnik-leytenant Füzuli İsmayılov müharibə zamanı gənclərin vətənpərvərliyindən, sabahın əsgəri olacaq çağırışçıların fiziki və psixoloji statuslarının yüksək səviyyədə saxlanılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə danışıb, həmçinin ölkəmizdə 2025-ci ilin "Konstitusiya və Suverenlik İli" elan edilməsi ilə əlaqədar geniş məlumat təqdim edib.

    Dövlət Xidmətinin İctimaiyyətlə iş və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov ali məktəbə daxil olmağa hazırlaşan gənclərə tövsiyə və məsləhətlərini verib. Həmçinin xaricdə təhsil, təhsilə görə verilən möhlət, bir sıra xidmətlərin rəqəmsallaşması barədə də geniş məlumat çatdırıb.

    Daha sonra SHXÇDX-nın İmişli rayon şöbəsinin rəisi polkovnik Ruslan İsmayılov ilkin hərbi qeydiyyat, tibbi şəhadətləndirmə, çağırışçıların hüquq və vəzifələri barədə geniş məlumat verib və tədbir iştirakçılarını maraqlandıran sualları cavablandırıb.

    Tədbirdə iştirak edən Vətən Müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri də çıxış edərək öz təəssüratları ilə bölüşüblər.

    Qeyd edək ki, analoji tədbirlər ölkənin bir sıra rayonlarında təşkil edilib və növbəti aylar ərzində davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti İmişli Xəbər

    Son xəbərlər

    11:18

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2025)

    Maliyyə
    11:16

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2025)

    Maliyyə
    11:12

    NTD amerikalı basketbolçunun transferini rəsmiləşdirib

    Komanda
    11:09

    UEFA Çempionlar Liqası: "Napoli" doğma meydandakı son 20 oyunun birində məğlub olub

    Futbol
    11:08

    Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanası Respublika Pediatriya Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    11:08

    Kuba Prezidenti Azərbaycanla münasibətlərin dərinləşdirilməsinə hazırdır

    Xarici siyasət
    11:07

    Gələn ilin əmək miqrasiyası kvotasına dair təkliflər Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq

    Sosial müdafiə
    11:00

    AQTA sədri Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    10:59
    Foto

    Azərbaycan və Çin ekspertlərinin iştirakı ilə innovasiya ekosistemində imkanlar və çağırışlar müzakirə edilib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti