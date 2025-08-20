Haqqımızda

Azərbaycanın dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Banqladeş vətəndaşları saxlanılıb

Azərbaycanın dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Banqladeş vətəndaşları saxlanılıb Azərbaycandan Gürcüstan istiqamətində dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Banqladeş vətəndaşları saxlanılıb.
Hadisə
20 avqust 2025 12:13
Azərbaycanın dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Banqladeş vətəndaşları saxlanılıb

Azərbaycandan Gürcüstan istiqamətində dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Banqladeş vətəndaşları saxlanılıb.

Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən (DSX) məlumat verilib.

Bildirilib ki, DSX-nin Sərhəd Qoşunlarının “Zaqatala” sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Azərbaycandan Gürcüstan istiqamətində iki Banqladeş vətəndaşı – 1985-ci il təvəllüdlü Mon Pabon Chandra və 2001-ci il təvəllüdlü MD Raju dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərərkən saxlanılıb.

Fakt üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Граждане Бангладеш задержаны в Азербайджане за нарушение государственной границы

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycan hindistanlı kriminal avtoriteti ölkəsinə ekstradisiya edəcək
Azərbaycan hindistanlı kriminal avtoriteti ölkəsinə ekstradisiya edəcək
20 avqust 2025 13:13
Gəncədə avtomobilin aptekə çırpılması nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB
Gəncədə avtomobilin aptekə çırpılması nəticəsində xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 12:41
Qalada 35 min manatlıq günəş panelləri oğurlanıb, saxlanılan var
Qalada 35 min manatlıq günəş panelləri oğurlanıb, saxlanılan var
20 avqust 2025 11:41
Bakıda 60 yaşlı kişi qətlə yetirilib, bacısı oğlu şübhəli qismində saxlanılıb
Bakıda 60 yaşlı kişi qətlə yetirilib, bacısı oğlu şübhəli qismində saxlanılıb
20 avqust 2025 11:32
Yanğın təhlükəli sexlərin fəaliyyəti dayandırılıb
FotoYanğın təhlükəli sexlərin fəaliyyəti dayandırılıb
20 avqust 2025 10:42
Qobustanda balıq tutan şəxslərin üzərinə torpaq qatı uçub, bir nəfər ölüb
Qobustanda balıq tutan şəxslərin üzərinə torpaq qatı uçub, bir nəfər ölüb
20 avqust 2025 09:59
Yevlaxda kran-drezinlə toqquşan minik avtomobilinin sürücüsü bir həftə sonra ölüb
Yevlaxda kran-drezinlə toqquşan minik avtomobilinin sürücüsü bir həftə sonra ölüb
20 avqust 2025 09:55
Gəncədə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin öldürülməsi faktı üzrə cinayət işi başlanıb
Gəncədə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin öldürülməsi faktı üzrə cinayət işi başlanıb
20 avqust 2025 09:32
Gədəbəydə ev yanıb, tüstüdən zəhərlənən var
Gədəbəydə ev yanıb, tüstüdən zəhərlənən var
20 avqust 2025 00:07
Gəncədə 15 yaşlı oğlan qətlə yetirilib, həmyaşıdı şübhəli bilinir
Gəncədə 15 yaşlı oğlan qətlə yetirilib, həmyaşıdı şübhəli bilinir
19 avqust 2025 22:32

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi