İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda dini icmanın sədrinə sui-qəsd sifarişini xarici ölkə vətəndaşları verib - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    • 16 yanvar, 2026
    • 16:56
    Azərbaycanda dini icmanın sədrinə sui-qəsd sifarişini xarici ölkə vətəndaşları verib - MƏHKƏMƏ

    Din xadiminin həyatına sui-qəsd etməyə hazırlaşmaqda təqsirləndirilən Nərminə Şabanova, Elvin Əhmədov və Naib İsmiyevin barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində (DTX) başlanılmış cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Vüqar Seyidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ittiham aktı elan edilib.

    İttihama görə, Nərminə Şabanova xarici ölkə vətəndaşları ilə cinayət əlaqəsinə girərək, xarici dini icmanın sədrinin şəkil və videolarını həmin şəxslərə göndərmək qarşılığında 50 min manat pul almağa razılaşıb. Daha sonra onlar sədrin həyatına son qoymaq məqsədilə N.Şabanova vasitəsilə Naib İsmiyevi işə daxil edərək sui-qəsd təşkil etməyi planlaşdırıblar. Təqsirləndirilən şəxslər sui-qəsdin təşkil olunacağı və daha sonra qaçacaqları yeri aydınlaşdıraraq video görüntüyə alıblar. Elvin Əhmədov da partlayıcı qurğunu təşkilatçıların qabaqcadan müəyyən etdiyi yerdən götürərək, Masazır qəsəbəsində yaşadığı ünvana aparıb. Bunun qarşılığında 500 manat pul alıb. Bundan sonra həmin qurğunu yaşayış olmayan yerdə gizlədib. Planlaşdırılan əməllərin törədilməsinin qarşısı DTX tərəfindən alınıb.

    Növbəti proses 26 fevrala təyin olunub.

    Xatırladaq ki, təqsirləndirilən şəxslər DTX-nin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıblar. Nərminə Şabanova və Naib İsmiyev AR Cinayət Məcəlləsinin 28 (cinayətə hazırlıq), 277-ci (dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin həyatına sui-qəsd etmə) maddələri ilə, Elvin Əhmədov isə 228.2.1-ci (qanunsuz olaraq silah gəzdirmə, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə) maddəsi ilə ittiham olunurlar.

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Din xadiminə sui-qəsd cəhdi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

    Son xəbərlər

    17:19

    Azərbaycan millisinin almaniyalı sabiq baş məşqçisi "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyunu üçün Bakıya gəlir - EKSKLÜZİV

    Futbol
    17:17

    Orxan Zeynalov: "İğdır-Naxçıvan kəməri ötürücülük gücünün artırılması ilə qazın əks axınına imkan yaradır"

    Energetika
    17:13

    İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    17:05

    Nadejda İsmayılova "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    17:04

    Rauf Vəliyev vəzifəsindən azad edilib, yerinə təyinat olub

    İnfrastruktur
    17:04

    "Real" kamerunlu futbolçu ilə maraqlanır

    Futbol
    16:56

    Azərbaycanda dini icmanın sədrinə sui-qəsd sifarişini xarici ölkə vətəndaşları verib - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    16:50

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII tura start verilib

    Komanda
    16:49

    Paşinyan Davos forumunda iştirak etməyəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti