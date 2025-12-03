İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bir ayda sərhəddə 58 milyon manata yaxın qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    • 03 dekabr, 2025
    • 09:21
    Bir ayda sərhəddə 58 milyon manata yaxın qaçaqmal tutulub

    Ötən ay sərhəddə ümumi dəyəri 57 milyon 919 min 446 manat оlan qaçaqmal, о cümlədən dərman vasitələri, spirtli içki və tütün məmulatları aşkar olunaraq götürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, narkоtik vasitələrin qеyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində 640 kiloqram 477 qram narkоtik vasitə və 15481 ədəd narkotik tərkibli güclü təsiredici vasitə hesab edilən həb aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb.

    qaçaqmal DSX
    Азербайджанские пограничники изъяли на границе свыше 640 кг наркотиков в ноябре

    Son xəbərlər

    09:39

    Bakıda avtomobil yanıb, bir nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    09:39

    Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı təhqiqat yekunlaşmaq üzrədir

    Region
    09:38

    Azərbaycan neftinin qiyməti dəyişməyib

    Energetika
    09:35

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Oyunumuza gələn azarkeşlər peşman olmadılar"

    Futbol
    09:27

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün 4 oyun baş tutacaq

    Komanda
    09:21

    Bir ayda sərhəddə 58 milyon manata yaxın qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    09:20

    Binəqədinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:19

    Ötən ay Azərbaycan sərhədini pozan 20 əcnəbi saxlanılıb

    Hadisə
    09:19

    Azərbaycan orbitə "Zəfər" peyki buraxıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti