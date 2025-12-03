Bir ayda sərhəddə 58 milyon manata yaxın qaçaqmal tutulub
Hadisə
- 03 dekabr, 2025
- 09:21
Ötən ay sərhəddə ümumi dəyəri 57 milyon 919 min 446 manat оlan qaçaqmal, о cümlədən dərman vasitələri, spirtli içki və tütün məmulatları aşkar olunaraq götürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, narkоtik vasitələrin qеyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində 640 kiloqram 477 qram narkоtik vasitə və 15481 ədəd narkotik tərkibli güclü təsiredici vasitə hesab edilən həb aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb.
