Азербайджанские пограничники изъяли на границе свыше 640 кг наркотиков в ноябре

    Происшествия
    • 03 декабря, 2025
    • 09:42
    Государственная пограничная служба Азербайджана в ноябре пресекла контрабанду товаров на 57 млн 919,446 тыс. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГПС, в перечень конфискованной контрабанды вошли различные категории товаров, включая лекарственные препараты, алкогольную продукцию и табачные изделия.

    Также в рамках специальных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств пограничники изъяли 640,447 кг различных наркотических веществ.

    Кроме того, было конфисковано 15,481 тыс. таблеток, классифицируемых как сильнодействующие средства с наркотическим составом.

