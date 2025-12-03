Азербайджанские пограничники изъяли на границе свыше 640 кг наркотиков в ноябре

Государственная пограничная служба Азербайджана в ноябре пресекла контрабанду товаров на 57 млн 919,446 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГПС, в перечень конфискованной контрабанды вошли различные категории товаров, включая лекарственные препараты, алкогольную продукцию и табачные изделия.

Также в рамках специальных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств пограничники изъяли 640,447 кг различных наркотических веществ.

Кроме того, было конфисковано 15,481 тыс. таблеток, классифицируемых как сильнодействующие средства с наркотическим составом.