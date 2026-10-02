İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Bir ay ərzində özgəsinə məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərən 10 nəfər tutulub

    Hadisə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 12:38
    Bir ay ərzində özgəsinə məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərən 10 nəfər tutulub

    Ötən ay dövlət sərhədində özgəsinə məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərən 10 nəfər tutulub.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə tədbirləri nəticəsində saxtalaşdırılmış tarix möhürü və pasportla, özgəsinə məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərən 10 nəfər saxlanılıb.

    Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) Dövlət sərhədi Saxta pasport
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