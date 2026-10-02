Bir ay ərzində özgəsinə məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərən 10 nəfər tutulub
Hadisə
- 02 oktyabr, 2026
- 12:38
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Ötən ay dövlət sərhədində özgəsinə məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərən 10 nəfər tutulub.
Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə tədbirləri nəticəsində saxtalaşdırılmış tarix möhürü və pasportla, özgəsinə məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərən 10 nəfər saxlanılıb.
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