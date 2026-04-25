    Binədə evinin 2-ci mərtəbəsindən yıxılan qadın 7 gün sonra ölüb

    Hadisə
    25 aprel, 2026
    11:23
    Binədə evinin 2-ci mərtəbəsindən yıxılan qadın 7 gün sonra ölüb

    Binədə evinin 2-ci mərtəbəsindən yıxılan qadın 7 gün sonra ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, aprelin 17-də 1970-ci il təvəllüdlü Sədaqət Cabir qızı Əsgərova yaşadığı Binə qəsəbəsindəki evin 2-ci mərtəbəsindən yıxılaraq xəsarət alıb.

    Xəstəxanaya yerləşdirilmiş S.Əsgərova aprelin 24-ü orada ölüb.

    Araşdırmalar aparılır.

    Bədbəxt hadisə Binə qəsəbəsi Xəstəxana

