İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Biləsuvarda yeniyetmə su kanalında boğulub

    Hadisə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 09:05
    Biləsuvarda yeniyetmə su kanalında boğulub

    Biləsuvar rayonunda yeniyetmə su kanalında boğulub.  

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Nərimankənd kəndində qeydə alınıb. 

    Kənd sakini, 17 yaşlı Quluzadə İqbal İlqar oğlu Cənub Muğan kanalının üzərindən keçən zaman körpüdən kanala düşərək boğulub.

    Yeniyetmənin meyiti tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Biləsuvar Yeniyetmə Hadisə kanal
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Билясуваре подросток утонул в водоканале

    Son xəbərlər

    10:24

    Elnur Məmmədov Peru universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında danışacaq

    Xarici siyasət
    10:09

    Nazir: "Rusiya nümayəndə heyəti MDB Oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edəcək"

    İdman
    10:07

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar avqustda 25 % azalıb

    İKT
    10:03

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı avqustda 40 % azalıb

    İKT
    09:52

    Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondunun gəlirləri və xərcləri artıb

    Maliyyə
    09:45

    "Tottenhem"in sabiq baş məşqçisi Almaniya klubunda işləyə bilər

    Futbol
    09:43

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən 1 milyard dollar göndərilib

    Digər ölkələr
    09:40

    ABŞ-dən olan nümayəndələr Zəngəzur dəhlizinin detallarının müzakirəsi üçün Ermənistana gedəcəklər

    Region
    09:37
    Foto

    Azərbaycan və Peru XİN-ləri arasında ilk dəfə siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti