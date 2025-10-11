İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Biləsuvarda qoşqusunda pambıq olan traktorda yanğın baş verib

    Hadisə
    • 11 oktyabr, 2025
    • 22:08
    Biləsuvarda qoşqusunda pambıq olan traktorda yanğın baş verib

    Biləsuvarda qoşqusunda pambıq olan traktorda yanğın baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Biləsuvar şəhəri ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Belarus" markalı traktorun qoşqusunda qəfil yanğın başlayıb. Hadisə yerinə Biləsuvar Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub.

    Yanğın nəticəsində qoşquya yığılan 1,5 ton pambığın 30 kiloqramı yanıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

