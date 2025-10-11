Biləsuvarda qoşqusunda pambıq olan traktorda yanğın baş verib
Hadisə
- 11 oktyabr, 2025
- 22:08
Biləsuvarda qoşqusunda pambıq olan traktorda yanğın baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Biləsuvar şəhəri ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, "Belarus" markalı traktorun qoşqusunda qəfil yanğın başlayıb. Hadisə yerinə Biləsuvar Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub.
Yanğın nəticəsində qoşquya yığılan 1,5 ton pambığın 30 kiloqramı yanıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
22:48
ABŞ ordusu şatdauna baxmayaraq maaş alacaqDigər ölkələr
22:34
KİV: Əfqanıstan-Pakistan sərhədində silahlı toqquşma baş veribDigər ölkələr
22:21
KİV: Madaqaskar Prezidenti etirazlara görə paytaxtı tərk edibDigər ölkələr
22:08
Biləsuvarda qoşqusunda pambıq olan traktorda yanğın baş veribHadisə
22:00
Meksikada daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:59
Azərbaycanın U-17 millisi növbəti dəfə məğlub olubFutbol
21:56
"HƏMAS" silahlarını təhvil verməyəcəkDigər ölkələr
21:49
Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi hava zərbələri nəticəsində daha beş nəfər həlak olubDigər ölkələr
21:23