    Biləsuvarda moped minik avtomobilinə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:07
    Biləsuvarda moped minik avtomobilinə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Biləsuvar rayonunda moped minik avtomobilinə çırpılıb, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun mərkəzi küçələrindən birində qeydə alınıb.

    İbrahim Abdullazadənin idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı minik avtomobili ilə 1995-ci il təvəllüdlü Rəhimli Rahil Adil oğlunun idarə etdiyi moped toqquşub.

    Hadisə nəticəsində mopedin sürücüsü və onun sərnişini, 1995-ci il təvəllüdlü Abdallı Fərid Fizuli oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

    Onlar rayon xəstəxanasına çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Biləsuvar Qəza Xəsarət

