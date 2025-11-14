Biləsuvarda moped minik avtomobilinə çırpılıb, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 14 noyabr, 2025
- 15:07
Biləsuvar rayonunda moped minik avtomobilinə çırpılıb, xəsarət alanlar var.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun mərkəzi küçələrindən birində qeydə alınıb.
İbrahim Abdullazadənin idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı minik avtomobili ilə 1995-ci il təvəllüdlü Rəhimli Rahil Adil oğlunun idarə etdiyi moped toqquşub.
Hadisə nəticəsində mopedin sürücüsü və onun sərnişini, 1995-ci il təvəllüdlü Abdallı Fərid Fizuli oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Onlar rayon xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
15:44
Azərbaycanda iş icazəsi olan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı açıqlanıbDaxili siyasət
15:41
BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 24 %-dən çox azalıbEnergetika
15:35
AYNA-nın "Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi genişləndirilibİnfrastruktur
15:34
PFL "Karvan-Yevlax"a ev oyunlarını Yevlaxda keçirməyə icazə veribFutbol
15:32
Azərbaycanda fəxri adlara görə 4 mindən çox şəxsə təqaüd verilirSosial müdafiə
15:31
Təhlükə potensiallı obyektlərlə bağlı Koordinasiya Komissiyasının tərkibi genişləndirilibİnfrastruktur
15:29
Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın artıbEnergetika
15:28
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri təyinat alıblarFutbol
15:28