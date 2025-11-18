Beynəlxalq axtarışda olan azərbaycanlı Polşada tutulub
Hadisə
- 18 noyabr, 2025
- 13:52
Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Elmixan Allahyar oğlu Kərimov Polşa ərazisində saxlanılıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsində ibtidai istintaq edilən dələduzluq cinayəti işi üzrə E.Kərimov təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar qəbul edilməklə beynəlxalq axtarışa verilib.
Azərbaycan Respublikasında İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən həmin şəxsin Azərbaycana gətirilməsi üçün tədbirlər görülür.
Son xəbərlər
14:34
Maqdalena Qrono Ermənistan Baş nazirinin müavini ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edibRegion
14:34
Rəy
BMT TŞ-nin Qəzza üzrə qətnaməsi – Tramp planının ikinci mərhələsi - TƏHLİLAnalitika
14:22
Foto
Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilibDaxili siyasət
14:19
ABŞ və Rusiya məhbus mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparırDigər ölkələr
14:11
Ermənistan sabiq baş prokurorun ekstradisiyası üçün Rusiyaya müraciət edəcəkRegion
14:04
Səudiyyə Ərəbistanında çıxış edən futbolçu İtaliyaya qayıda bilərFutbol
14:03
Foto
Xocalıda "Haradasınız 13-lər?" kitabının təqdimatı keçirilibDaxili siyasət
14:02
Foto
Azərbaycan və Ermənistanın ATƏT PA-da nümayəndə heyətləri arasında görüş olubXarici siyasət
14:01