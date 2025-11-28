İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Beyləqanda meyiti tapılan qadının boğularaq öldürüldüyü məlum olub

    Hadisə
    • 28 noyabr, 2025
    • 15:33
    Beyləqan rayonunda yaşadığı evdə meyiti tapılan qadının boğularaq öldürüldüyü məlum olub.

    "Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, rayonun Bolsulu kənd sakini, 1958-ci il təvəllüdlü Mustafayeva Nazilə Hüseyin qızının yaşadığı evdə meyiti aşkarlanıb.

    İlkin məlumata əsasən, o, boğularaq öldürülüb.

    Faktla bağlı araşdırma başlanıb.

    Beyləqan Hadisə fakt araşdırma

