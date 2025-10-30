İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Beyləqanda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 30 oktyabr, 2025
    • 19:03
    Beyləqanda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Beyləqanda 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qarabağ Bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Daşburun qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Mercedes" və "KİA" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 1997-ci il təvəllüdlü İbrahimov Raliz Yusif oğlu, 1961-ci il təvəllüdlü Nuriyev Tahir İsmayıl oğlu, 1997-ci il təvəllüdlü Məmmədov Bəhlul Qüdrət oğlu və 1980-ci il təvəllüdlü Qasımov Rəşad Zahid oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

