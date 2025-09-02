Bərdədə yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilən qadın ölüb
Hadisə
- 02 sentyabr, 2025
- 10:17
Bərdədə yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilən qadın ölüb.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbər verir ki, Bərdə rayon sakini Solmaz Qəhrəmanova yanıq xəsarətləri lə Bərdə Diaqnostika Mərkəzinə yerləşdirilib.
Həkimlərin səyinə baxmayaraq o aldığı yanıq xəsarətləri nəticəsində ölüb.
S. Qəhrəmanovanın ocaq qalamaq istərkən ehtiyatsızlıqdan yandığı bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
