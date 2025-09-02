    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Hadisə
    • 02 sentyabr, 2025
    • 10:17
    Bərdədə yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilən qadın ölüb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun xəbər verir ki, Bərdə rayon sakini Solmaz Qəhrəmanova yanıq xəsarətləri lə Bərdə Diaqnostika Mərkəzinə yerləşdirilib. 

    Həkimlərin səyinə baxmayaraq o aldığı yanıq xəsarətləri nəticəsində ölüb. 

    S. Qəhrəmanovanın ocaq qalamaq istərkən ehtiyatsızlıqdan yandığı bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

