İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    BDYPİ: Yağışlı hava yollarda diqqət, məsuliyyət və səbr tələb edir

    Hadisə
    • 05 noyabr, 2025
    • 09:31
    BDYPİ: Yağışlı hava yollarda diqqət, məsuliyyət və səbr tələb edir

    Yağışlı hava yollarda diqqət, məsuliyyət və səbr tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) müraciətində bildirilib.

    Qeyd olunub ki, hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə edilən yağışlı və çiskinli hava şəraiti yollarda daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir:

    "Belə hava şəraitində yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması və tormoz məsafəsinin uzanması sürücülər və piyadalar üçün əlavə çətinliklər yaradır. BDYPİ sürücülərə müraciət edərək hava və yol şəraitinə uyğun olaraq ehtiyatlı hərəkət etməyi, sürət həddini azaltmağı, ara məsafəsini artırmağı və avtomobilin texniki sazlığını, xüsusilə işıq cihazları və şüşəsilənləri yoxlamağı xatırladır".

    Vurğulanıb ki, eyni zamanda, piyadalar da belə hava şəraitində daha diqqətli olmalı, yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən istifadə etməli, səki ilə hərəkət etməli və mümkün qədər açıq rəngli, işıq əks etdirici elementləri olan geyimlərə üstünlük verməlidirlər:

    "Bu, onların yolda daha tez görünməsini və təhlükəsiz hərəkətini təmin edir. BDYPİ bir daha hərəkət iştirakçılarını ehtiyatlı olmağa, qaydalara əməl etməyə və hər addımda təhlükəsizliyi seçməyə çağırır".

    BDYPİ Müraciət yağışlı hava
    Дорожная полиция напомнила водителям и пешеходам о безопасности в условиях непогоды

    Son xəbərlər

    09:59

    Baş prokuror: Azad olunmuş ərazilərdə xidməti fəaliyyət üçün bütün zəruri şərait yaradılıb

    Daxili siyasət
    09:58

    Gələn il "Qaçqınkom"a subsidiya ayrılmayacaq

    Sosial müdafiə
    09:57

    Ukrayna səfiri: Azərbaycanla gələcəyə dair aydın baxışımız var

    Xarici siyasət
    09:57

    BŞTİ məktəbdə qızlar üçün olan sanitar qovşağın qapısının olmaması iddialarına aydınlıq gətirib

    Elm və təhsil
    09:55

    Kamran Əliyev: Azad olunmuş ərazilərdə həyat sürətlə canlanır

    Daxili siyasət
    09:53
    Foto

    Azərbaycan millisinin Parisdəki dünya çempionatında medal sayı 3-ə çatıb

    Fərdi
    09:50
    Foto

    Bakıda evakuator aşıb, yola yağ və yanacaq dağılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    09:48

    Türkiyədə silah qaçaqmalçılığına qarşı əməliyyatda 135 nəfər saxlanılıb

    Region
    09:45
    Foto

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri özünə daha bir müşavir təyin edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti