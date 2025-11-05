Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Дорожная полиция напомнила водителям и пешеходам о безопасности в условиях непогоды

    Происшествия
    • 05 ноября, 2025
    • 09:51
    Дорожная полиция напомнила водителям и пешеходам о безопасности в условиях непогоды

    Главное управление дорожной полиции призвало водителей и пешеходов к предельной осторожности на дорогах на фоне сильных дождей и тумана в Баку и на Абшероне.

    Как сообщает Report, в своем обращении к гражданам управление напомнило, что в таких погодных условиях дорожное покрытие становится скользким, видимость ухудшается, а тормозной путь увеличивается.

    "Дождливая погода требует особой внимательности, ответственности и терпения на дорогах", - отметили в главном управлении.

    Дорожная полиция настоятельно рекомендует учитывать погодные и дорожные условия, снизить скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию, проверить техническое состояние автомобиля, в частности исправность фар и стеклоочистителей.

    Пешеходам также напоминается о необходимости переходить дорогу только по пешеходным переходам, двигаться по тротуару, по возможности носить светлую одежду или вещи с отражающими элементами, чтобы быть заметнее для водителей.

    "Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила, быть внимательными и выбирать безопасность в каждом своем шаге", - подчеркнули в управлении.

