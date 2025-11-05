Дорожная полиция напомнила водителям и пешеходам о безопасности в условиях непогоды

Главное управление дорожной полиции призвало водителей и пешеходов к предельной осторожности на дорогах на фоне сильных дождей и тумана в Баку и на Абшероне.

Как сообщает Report, в своем обращении к гражданам управление напомнило, что в таких погодных условиях дорожное покрытие становится скользким, видимость ухудшается, а тормозной путь увеличивается.

"Дождливая погода требует особой внимательности, ответственности и терпения на дорогах", - отметили в главном управлении.

Дорожная полиция настоятельно рекомендует учитывать погодные и дорожные условия, снизить скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию, проверить техническое состояние автомобиля, в частности исправность фар и стеклоочистителей.

Пешеходам также напоминается о необходимости переходить дорогу только по пешеходным переходам, двигаться по тротуару, по возможности носить светлую одежду или вещи с отражающими элементами, чтобы быть заметнее для водителей.

"Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила, быть внимательными и выбирать безопасность в каждом своем шаге", - подчеркнули в управлении.