Haqqımızda

Balaxanıda ağır qəza baş verib, sürücülər sıxılı vəziyyətdə qalıb

Balaxanıda ağır qəza baş verib, sürücülər sıxılı vəziyyətdə qalıb Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə paytaxtın Sabunçu rayonu, Balaxanı qəsəbəsi ərazisində yol-nəqliyyat qəzasının baş verməsi və vətəndaşların avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.
Hadisə
10 avqust 2025 10:48
Balaxanıda ağır qəza baş verib, sürücülər sıxılı vəziyyətdə qalıb

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə paytaxtın Sabunçu rayonu, Balaxanı qəsəbəsi ərazisində yol-nəqliyyat qəzasının baş verməsi və vətəndaşların avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

FHN-dən "Report"a verilən məlumata görə, hadisə yerinə dərhal FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri cəlb edilib.

Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, “Shacman” markalı yük avtomobillərinin toqquşması nəticəsində yol-qəza hadisəsi baş verib və hər iki yük avtomobilinin sürücüsü deformasiyaya uğramış avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb.

Xilasedicilər xüsusi vasitələrin köməyi ilə avtomobillərdə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücülər, 1985-ci il təvəllüdlü Ələkbərov Afiq Abbas oğlunu və 1983-cü il təvəllüdlü Məmmədov Şeyyub Xəqani oğlunu xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.

Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Xaçmazda çaqqallar kənd sakinlərinə hücum edib, yaralananlar var
Xaçmazda çaqqallar kənd sakinlərinə hücum edib, yaralananlar var
10 avqust 2025 09:54
İşğaldan azad edilən daha bir rayonda şiddətli yanğın başlayıb
İşğaldan azad edilən daha bir rayonda şiddətli yanğın başlayıb
9 avqust 2025 23:56
Tovuzda aşkarlanan meyitin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB
Tovuzda aşkarlanan meyitin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB
9 avqust 2025 23:45
Şəmkirdə istixana yanıb
Şəmkirdə istixana yanıb
9 avqust 2025 23:23
Ağdamda güclü yanğın başlayıb
Ağdamda güclü yanğın başlayıb
9 avqust 2025 23:18
Qəbələdə yanğın törədən şəxslər müəyyən edilib
Qəbələdə yanğın törədən şəxslər müəyyən edilib
9 avqust 2025 22:58
Gəncədə mübahisə zəminində iki nəfər bıçaqlanıb
Gəncədə mübahisə zəminində iki nəfər bıçaqlanıb
9 avqust 2025 22:45
Tərtərdə it sahibini parçalayıb
Tərtərdə it sahibini parçalayıb
9 avqust 2025 20:05
Ağstafada avtomobil təmir sexinə çırpılıb, 3 nəfər xəsarət alıb
Ağstafada avtomobil təmir sexinə çırpılıb, 3 nəfər xəsarət alıb
9 avqust 2025 19:51
Abşeron rayonunda evlərdən oğurluqlar edən 3 şəxs saxlanılıb
Abşeron rayonunda evlərdən oğurluqlar edən 3 şəxs saxlanılıb
9 avqust 2025 18:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi