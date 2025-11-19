İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Binəqədi rayonunda nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 19 noyabr, 2025
    • 09:00
    Bakının Binəqədi rayonu, Moskva prospektində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti bərpa edilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, Moskva prospektində yol-nəqliyyat hadisəsi baş vermişdi. Qəza səbəbindən tunelə giriş hissədə, Sumqayıt istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilmişdi.

    Yol qəzası Nəqliyyatın hərəkəti məhdudiyyət
