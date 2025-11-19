Binəqədi rayonunda nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub - YENİLƏNİB
- 19 noyabr, 2025
- 09:00
Bakının Binəqədi rayonu, Moskva prospektində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti bərpa edilib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, Moskva prospektində yol-nəqliyyat hadisəsi baş vermişdi. Qəza səbəbindən tunelə giriş hissədə, Sumqayıt istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilmişdi.
Hazırda hərəkətin bərpa olunması üçün polis və FHN əməkdaşları tərəfindən zəruri tədbirlər görülür.