Движение по туннелю в направлении Сумгайыта у круга "20 Января" восстановлено - ОБНОВЛЕНО
- 19 ноября, 2025
- 09:06
Движение транспорта по туннелю на Московском проспекте в Бинагадинском районе Баку восстановлено.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).
Напомним, что проезд автомобилей по туннелю в направлении Сумгайыта был перекрыт из-за ДТП.
В Баку на одной из главных магистралей перекрыто движение транспорта из-за ДТП.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.
Согласно информации, инцидент произошел на Московском проспекте в Бинагадинском районе столицы. Из-за аварии на въезде в тоннель введены ограничения на движение транспортных средств в направлении Сумгайыта.
"В настоящее время полиция и сотрудники МЧС принимают необходимые меры для восстановления движения", - указали в Центре.