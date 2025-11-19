Движение по туннелю в направлении Сумгайыта у круга "20 Января" восстановлено - ОБНОВЛЕНО

Движение транспорта по туннелю на Московском проспекте в Бинагадинском районе Баку восстановлено.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

Напомним, что проезд автомобилей по туннелю в направлении Сумгайыта был перекрыт из-за ДТП.

08:17

В Баку на одной из главных магистралей перекрыто движение транспорта из-за ДТП.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

Согласно информации, инцидент произошел на Московском проспекте в Бинагадинском районе столицы. Из-за аварии на въезде в тоннель введены ограничения на движение транспортных средств в направлении Сумгайыта.

"В настоящее время полиция и сотрудники МЧС принимают необходимые меры для восстановления движения", - указали в Центре.