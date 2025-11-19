Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Движение по туннелю в направлении Сумгайыта у круга "20 Января" восстановлено - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 19 ноября, 2025
    • 09:06
    Движение по туннелю в направлении Сумгайыта у круга 20 Января восстановлено - ОБНОВЛЕНО

    Движение транспорта по туннелю на Московском проспекте в Бинагадинском районе Баку восстановлено.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

    Напомним, что проезд автомобилей по туннелю в направлении Сумгайыта был перекрыт из-за ДТП.

    В Баку на одной из главных магистралей перекрыто движение транспорта из-за ДТП.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

    Согласно информации, инцидент произошел на Московском проспекте в Бинагадинском районе столицы. Из-за аварии на въезде в тоннель введены ограничения на движение транспортных средств в направлении Сумгайыта.

    "В настоящее время полиция и сотрудники МЧС принимают необходимые меры для восстановления движения", - указали в Центре.

    НИИМ ДТП движение транспорта
    NİİM Bakıda maye qaz daşıyan yük avtomobilinin törətdiyi qəzanın görüntüləri yayıb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    09:27

    На торгах Sotheby's унитаз из 18-каратного золота продан за $12,1 млн

    Это интересно
    09:22

    МИД Азербайджана поздравил Монако

    Внешняя политика
    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.11.2025)

    Финансы
    09:06

    Движение по туннелю в направлении Сумгайыта у круга "20 Января" восстановлено - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2025)

    Финансы
    08:58

    В ряде сел Астары не будет света

    Энергетика
    08:43

    Politico: Высокопоставленные военные чиновники США прибыли в Украину с необъявленным визитом

    Другие страны
    08:26
    Фото

    На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:13

    Reuters: "Евротройка" вместе с США представила МАГАТЭ проект резолюции по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей