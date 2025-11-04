Bakıda vətəndaşa əlillik dərəcəsi almaqda kömək edəcəyi vədini verən qadın saxlanılıb
Hadisə
- 04 noyabr, 2025
- 12:36
Nəsimi rayonunda bir nəfəri əlillik dərəcəsi almaqda kömək edəcəyi adı altında aldadaraq 3500 manatını ələ keçirən şəxs saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, Nəsimi Rayon Polis İdarəsi 19-cu Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbir nəticəsində dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş D.Məhərrəmova saxlanılıb.
Onun bir nəfəri əlillik dərəcəsi almaqda kömək edəcəyi adı altında aldadaraq 3500 manatını dələduzluq yolu ilə ələ keçirdiyi məlum olub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
