Bakıda usta zavodun dam örtüyündən yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 06 oktyabr, 2025
- 10:23
Bakıda usta zavodun dam örtüyündən yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, oktyabrın 5-i saat 15 radələrində İsmayıllı rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü Əfqan Ədalət oğlu Babayev Sahil qəsəbəsinin ərazisində yerləşən kərpic zavodunun dam örtüyünü təmir edərkən yıxılaraq ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
11:22