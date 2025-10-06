İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Bakıda usta zavodun dam örtüyündən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 10:23
    Bakıda usta zavodun dam örtüyündən yıxılaraq ölüb

    Bakıda usta zavodun dam örtüyündən yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, oktyabrın 5-i saat 15 radələrində İsmayıllı rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü Əfqan Ədalət oğlu Babayev Sahil qəsəbəsinin ərazisində yerləşən kərpic zavodunun dam örtüyünü təmir edərkən yıxılaraq ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Zavod Sahil qəsəbəsi

