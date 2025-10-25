İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bakıda sosial evlərdə mənzil almaq adı ilə vətəndaşların 90 min manatı mənimsənilib

    Hadisə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 13:21
    Bakıda sosial evlərdə mənzil almaq adı ilə vətəndaşların 90 min manatı mənimsənilib

    Polis sosial evlərdə mənzil almaq adı ilə dələduzluq edən şəxsi saxlayıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək onların külli miqdarda maddi vəsaitini ələ keçirməkdə şübhəli bilinən 36 yaşlı İlkin Akifoğlu saxlanılıb.

    Araşdırmalarla saxlanılan şəxsin ayrı-ayrı vətəndaşlara sosial evlərdə mənzil almaqda köməklik edəcəyi ilə bağlı yalan vədlər verərək dələduzluq etdiyi və zərərçəkənlərin ümumilikdə 90 min manatdan artıq pulunu mənimsədiyi müəyyən olunub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

    dələduzluq sosial ev DİN

    Son xəbərlər

    14:01

    Teymur Rəcəbov: "Azərbaycan millisinin Avropa çempionatında gümüş medal qazanması uğurdur"

    Fərdi
    14:00

    Azərbaycan düyü idxalını 20 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    13:47

    Rusiyada Belqorod su anbarının bəndi ciddi zədələnib, təxliyə elan edilib

    Digər ölkələr
    13:37

    Onlayn qumar oyunlarında bank kartlarının alqı-satqısını həyata keçirən 5 dəstə ifşa edilib

    Hadisə
    13:31

    "Milan" "Mançester Siti"nin futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    13:26

    Nazir müavini: Sertifikasiya prosesi müəllim nüfuzunu artırıb, məktəblərə inam yaradıb

    Elm və təhsil
    13:22

    Rusiyanın Kiyevə gecə hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:21

    Bakıda sosial evlərdə mənzil almaq adı ilə vətəndaşların 90 min manatı mənimsənilib

    Hadisə
    13:20

    Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti