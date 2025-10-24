Bakıda sanitar qovşaqda yıxılan 72 yaşlı qadın xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 24 oktyabr, 2025
- 10:25
Bakıda sanitar qovşaqda yıxılan 72 yaşlı qadın xəstəxanada ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 21-də Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.
Belə ki, Binəqədi qəsəbə sakini, 1953-cü il təvəllüdlü Sahibə İlyas qızı Ayvazova evin sanitar qovşağında yıxılıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də, həkimlərin səylərinə baxmayaraq, oktyabrın 23-də həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
