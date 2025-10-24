İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Bakıda sanitar qovşaqda yıxılan 72 yaşlı qadın xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    • 24 oktyabr, 2025
    • 10:25
    Bakıda sanitar qovşaqda yıxılan 72 yaşlı qadın xəstəxanada ölüb

    Bakıda sanitar qovşaqda yıxılan 72 yaşlı qadın xəstəxanada ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 21-də Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

    Belə ki, Binəqədi qəsəbə sakini, 1953-cü il təvəllüdlü Sahibə İlyas qızı Ayvazova evin sanitar qovşağında yıxılıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də, həkimlərin səylərinə baxmayaraq, oktyabrın 23-də həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Hadisə Ölüm Binəqədi

