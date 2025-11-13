İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Bakıda restoranda partlayış olub, ölən var

    Hadisə
    • 13 noyabr, 2025
    • 11:29
    Bakıda restoranda partlayış olub, ölən var

    Bakıda restoranda baş verən partlayışda xəsarət alan qadın ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə noyabrın 7-də Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən "La Villa" restoranında qeydə alınıb.

    Belə ki, restoranın mətbəxində partlayış baş verməsi nəticəsində Məlahət Cəfərova xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Ancaq həkimlərinə səylərinə baxmayaraq, yaralı qadın noyabrın 12-də müalicə aldığı xəstəxanada ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

