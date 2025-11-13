Bakıda restoranda partlayış olub, ölən var
Hadisə
- 13 noyabr, 2025
- 11:29
Bakıda restoranda baş verən partlayışda xəsarət alan qadın ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə noyabrın 7-də Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən "La Villa" restoranında qeydə alınıb.
Belə ki, restoranın mətbəxində partlayış baş verməsi nəticəsində Məlahət Cəfərova xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Ancaq həkimlərinə səylərinə baxmayaraq, yaralı qadın noyabrın 12-də müalicə aldığı xəstəxanada ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
