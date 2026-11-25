Bakıda qadın hamamda dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 25 noyabr, 2026
- 12:27
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakıda 37 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Yasamal rayonunda 1989-cu il təvəllüdlü Həmidə Təvəkkül qızı Aslanova yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Rayon prokurorluğu faktla bağlı araşdırma aparır.
Son xəbərlər
14:05
PSJ Alberto Moleyro ilə maraqlanırFutbol
14:04
Hacıqabulda seldən zərər çəkmiş fermerə 3 min manata yaxın ödəniş edilibASK
14:02
Foto
Video
Azərbaycan Prezidentinin Vyetnama səfəri: tərəfdaşlığın yeni üfüqləriXarici siyasət
13:52
Budris: "Litva Azərbaycanla enerji əlaqələrini genişləndirməyi hədəfləyir"Energetika
13:47
Video
Anar Quliyev Kəlbəcərin bərpa və inkişafına həsr olunmuş videoçarx paylaşıbİnfrastruktur
13:47
Azərbaycanda ixracda hesablaşmaların tənzimlənməsi qaydası təkmilləşdirilirBiznes
13:42
Əli Əsədov Gürcüstanın Baş nazirinin müavini ilə görüşübXarici siyasət
13:40
Foto
Çin şirkəti ilə Azərbaycanda ötürücü kabellərin istehsalı müzakirə olunub – YenilənibEnergetika
13:39
Tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu başlayırElm və təhsil