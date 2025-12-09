İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bakıda kişi arvadının valideynlərinin evindən qızıl oğurlayıb

    Hadisə
    • 09 dekabr, 2025
    • 17:01
    Bakıda kişi arvadının valideynlərinin evindən qızıl oğurlayıb

    Bakıda oğurluq edən kürəkən saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, dekabrın 8-də Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində yerləşən evlərin birindən 6800 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb.

    Polis əməkdaşları tərəfindən hadisənin təfərrüatları araşdırılarkən mənzildə kənar müdaxilə izləri aşkar edilməyib. Bu hal oğurluq hadisəsində zərərçəkənin ailə üzvlərindən birinin iştirakına dair əsaslı şübhələr yaradıb.

    Həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində ev sahibinin kürəkəni, 22 yaşlı O. İsmayılov talama cinayətini törətməkdə şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. O, verdiyi izahatda qızıl-zinət əşyalarını sataraq nağd pula çevirmək məqsədilə oğurladığını etiraf edib.

    Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    Son xəbərlər

    17:53

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Ayaks"la oyunda azarkeşləri sevindirmək istəyirik"

    Futbol
    17:49

    Qurban Qurbanov: "Ayaks" "Qarabağ"la oyuna ciddi hazırlaşıb"

    Futbol
    17:39

    İKTA: MTK-larda ən azı 3 fərqli internet provayderin xidmət göstərməsi zəruridir

    İKT
    17:39
    Foto

    Media nümayəndələri üçün "Storytelling" mövzusunda təlim keçirilib

    Media
    17:37
    Foto

    ANAMA və GICHD minatəmizləməyə dair memorandumun icrasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:36

    Tailandın 70-ə yaxın hərbçisi Kamboca ilə sərhəddə xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    17:31
    Foto

    Azərbaycanla Laos arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    17:27

    AMB-nin sədri kapital bazarının inkişafına dair planlarını açıqlayıb

    Maliyyə
    17:20

    Mark-Andre ter Ştegen zədədən sonra yenidən "Barselona"da məşqə çıxıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti