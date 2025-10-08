İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Bakıda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

    Hadisə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 12:58
    Bakıda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

    Bakıda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib.

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, DYP əməkdaşları tərəfindən yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozub avtoxuliqanlıq edərək digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına real təhlükə yaradan "BYD" markalı 77-SH-182 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Vəzirov İbrahim saxlanılıb.

    Sürücü barəsində Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən protokol tərtib edilərək baxılması üçün aidiyyəti məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə sürücü İ.Vəzirovun idarəetmə hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o, 1 ay müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.

    DYP avtoxuliqanlıq Məhkəmə

    Son xəbərlər

    14:03

    Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb

    Elm və təhsil
    14:02

    Gəncədə yeniyetmə qətlə yetirilib

    Hadisə
    14:02

    TDT rəsmisi: "Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki 12-ci Zirvə Görüşü əlamətdar hadisədir"

    Biznes
    13:59

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcək

    Xarici siyasət
    13:55

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    13:54
    Foto

    Cəlilabadın beş kəndinin sakinləri qaz probleminin həllini gözləyirlər

    Energetika
    13:52

    EMTA: III rübdə istehlakçı müraciətlərinin əksəriyyəti enerji təchizatı ilə bağlı olub

    Energetika
    13:47

    Makrona qarşı impiçment təşəbbüsü keçməyib

    Digər ölkələr
    13:46

    "Karvan-Yevlax" klubunun rəsmisi: "X turdakı matçımızı doğma meydanda keçirmək istəyirik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti