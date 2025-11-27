İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Bakıda avtomobilin yükünün yola dağılması tıxac yaradıb

    Hadisə
    • 27 noyabr, 2025
    • 22:23
    Bakıda avtomobilin yükünün yola dağılması tıxac yaradıb

    Bakıda avtomobilin yükünün yola dağılması tıxac yaradıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Yasamal rayonu, "20 Yanvar" dairəsində yük avtomobillərindən birində olan yükün yolun hərəkət hissəsinə dağılması səbəbindən Bakı-Sumqayıt şosesi "20 Yanvar" metro stansiyası və Moskva prospekti istiqamətlərində nəqliyyat sıxlığı yaranıb.

    Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür.

    tıxac Nəqliyyatın sıxlığı Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi

