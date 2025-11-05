İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Hadisə
    • 05 noyabr, 2025
    • 10:53
    Bakıda 49 yaşlı qadın qidadan zəhərlənərək ölüb

    Bakıda 49 yaşlı qadın qidadan zəhərlənərək ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsinin sakini, 1976-cı il təvəllüdlü Qərənfil Nəcəf qızı Cabbarova yaşadığı evdə qidadan zəhərlənib.

    O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də, həkimlərin səylərinə baxmayaraq, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

