Bakıda 49 yaşlı qadın qidadan zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 05 noyabr, 2025
- 10:53
Bakıda 49 yaşlı qadın qidadan zəhərlənərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsinin sakini, 1976-cı il təvəllüdlü Qərənfil Nəcəf qızı Cabbarova yaşadığı evdə qidadan zəhərlənib.
O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də, həkimlərin səylərinə baxmayaraq, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
