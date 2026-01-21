Bakıda 40 yaşlı qadın qətlə yetirilib
Hadisə
- 21 yanvar, 2026
- 19:43
Bakıda 40 yaşlı qadın qətlə yetirilib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, qətlə yetirilən qadın Biləsuvar rayon sakini, 1986-ci il təvəllüdlü Günel Tapdıq qızı Abbasovadır.
İlkin məlumata görə, onun qətlində əri şübhəli sayılır.
Mərhumun nəşi doğulduğu Zəhmətabad kəndinə aparılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
