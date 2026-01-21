İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Bakıda 40 yaşlı qadın qətlə yetirilib

    Hadisə
    • 21 yanvar, 2026
    • 19:43
    Bakıda 40 yaşlı qadın qətlə yetirilib

    Bakıda 40 yaşlı qadın qətlə yetirilib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, qətlə yetirilən qadın Biləsuvar rayon sakini, 1986-ci il təvəllüdlü Günel Tapdıq qızı Abbasovadır.

    İlkin məlumata görə, onun qətlində əri şübhəli sayılır.

    Mərhumun nəşi doğulduğu Zəhmətabad kəndinə aparılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

