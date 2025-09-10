Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunub
- 10 sentyabr, 2025
- 17:44
"Bakı Ağac Emalı" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) ərazisində 10 nəfərin ölümü, 23 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən partlayışda təqsirləndirilən Tağı İbrahimov və Toğrul Rzayevin cinayət işləri üzrə məhkəmə prosesi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Elmin Rüstəmovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə məhkəməyə bir neçə sənəd təqdim edilib.
Həmin sənədlərdən məlum olub ki, iki zərərçəkən 30 min manat kompensasiya qarşılığında təqsirləndirilən şəxslərlə barışıb.
Bir neçə şahid məhkəməyə müraciət edərək prosesə qatıla bilməyəcəyini və ibtidai istintaqa verdiyi ifadələrini təsdiqlədiklərini bildiriblər.
Prosesdə zərərçəkən Adil Rüstəmov deyib ki, təqsirləndirilən şəxslərin təklif etdiyi kompensasiya ilə razı deyil. O bildirib ki, hadisə nəticəsində həlak olan oğlu işlədiyi sexdən hər ay 800 manat maaş alıb.
Təqsirləndirilən Tağı İbrahimov isə Adil Rüstəmovun mərhum oğlunun övladları üçün 18 yaşı tamam olana qədər hər ay 500 manat pul təklif edib. Lakin zərərçəkən Adil Rüstəmov bununla da razılaşmayıb.
Proses son şahidləri dindirmək üçün sentyabrın 24-dək təxirə salınıb.
Qeyd edək ki, hadisə 2024-cü ilin yanvarın 15-də Bakının Binəqədi rayonunda baş verib.
İstintaq materiallarında ASC-nin sahibi Tağı İbrahimov və inzibati-təsərrüfat idarəçiliyini həyata keçirən Toğrul Rzayevin üzərinə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi vəzifəsi qoyulduğu halda bu qaydaları ehtiyatsızlıqdan pozaraq 10 nəfərin ölümünə, 23 nəfərin isə xəsarət almasına səbəb olduqları bildirilib.
İttihama görə, onlar ASC-nin ərazisində olan əmlaklara və təbiətə maddi ziyan vurub, eləcə də Tağı İbrahimov külli miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınıb.
Tağı İbrahimov Cinayət Məcəlləsinin 213.3 (xüsusilə külli miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınma) və 225.3-cü (üzərinə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi vəzifəsi qoyulmuş şəxs tərəfindən bu qaydaların pozulması ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddələri ilə Toğrul Rzayevə isə həmin Məcəllənin 225.3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinir.