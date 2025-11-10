İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Bakı–Qazax yolundakı sıxlıq aradan qaldırılıb

    Hadisə
    • 10 noyabr, 2025
    • 17:28
    Bakı–Qazax yolundakı sıxlıq aradan qaldırılıb

    Bakı–Qazax magistral yolunun 90-cı kilometrindən başlayaraq aparılan təmir işləri ilə əlaqədar olaraq yaranmış nəqliyyat sıxlığı aradan qaldırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hazırda qeyd olunan istiqamətdə hərəkətin təhlükəsiz və fasiləsiz təşkili xidmətə cəlb olunan polis əməkdaşları tərəfindən davam etdirilir.

    "Sürücülərdən xahiş olunur ki, yol hərəkəti hərəkəti qaydalarına əməl etsinlər və əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxmasınlar", - deyə qurumdan bildirilir.

    Bakı-Qazax yolu təmir işləri DYP

    Son xəbərlər

    18:23

    Azərbaycan Türkiyədən oktyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 15 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    18:21
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadanı üç medalla başa vurub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    18:11

    Qubada kişi balta xəsarətləri alıb, qohumu saxlanılıb

    Hadisə
    18:05
    Video

    Bakıda "Mercedes" dərəyə aşıb, xəsarət alan var

    Hadisə
    18:01

    Serbiya parlamentinin sədri Ukraynada səfərdədir

    Digər ölkələr
    17:57

    "Funq-Vonq" super qasırğası səkkiz nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    17:46

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim maliyyələşməsi sahəsində hesabatlılıq üçün çağırış edib

    COP29
    17:43

    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb

    Biznes
    17:41

    Yeni geosiyasi xəritə: Trampın Mərkəzi Asiya planında Azərbaycanın yeri

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti