Bakı Dəmiryolu Vağzalının girişində 48 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 23 yanvar, 2026
- 09:48
Bakı Dəmiryolu Vağzalının girişində 48 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Bakı şəhər sakini 1978-ci il təvəllüdlü Aydın Cəfərqulu oğlu Məmmədov Bakı Dəmiryolu Vağzalının girişində yıxılaraq ölüb.
Onun ölüm səbəbi araşdırılır.
