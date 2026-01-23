İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Hadisə
    • 23 yanvar, 2026
    • 09:48
    Bakı Dəmiryolu Vağzalının girişində 48 yaşlı kişi  yıxılaraq ölüb

    Bakı Dəmiryolu Vağzalının girişində 48 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı şəhər sakini 1978-ci il təvəllüdlü Aydın Cəfərqulu oğlu Məmmədov Bakı Dəmiryolu Vağzalının girişində yıxılaraq ölüb.

    Onun ölüm səbəbi araşdırılır.

