Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Баку 48-летний мужчина скончался перед входом на железнодорожный вокзал

    Происшествия
    • 23 января, 2026
    • 10:15
    В Баку 48-летний мужчина скончался перед входом на железнодорожный вокзал

    В центре Баку произошел трагический инцидент - 48-летний мужчина скончался у входа в Бакинский железнодорожный вокзал.

    Как сообщает Report, Айдын Мамедов (1978 года рождения) неожиданно упал на территории привокзальной площади.

    Причина смерти устанавливается.

    смерть Баку железнодорожный вокзал
    Bakı Dəmiryolu Vağzalının girişində 48 yaşlı kişi  yıxılaraq ölüb

    Последние новости

    10:36

    В Милли Меджлисе пройдут слушания о положении азербайджанского языка

    Милли Меджлис
    10:27

    IRENA летом проведет в Азербайджане инвестицинный форум по энергопереходу

    Энергетика
    10:24

    Гарафулич: ООН готова поддержать правительство Азербайджана в реализации NDC 3.0

    Экология
    10:20

    IRENA предлагает Туркменистану присоединиться к региональному энергетическому партнерству ЦА

    Энергетика
    10:20

    В ММ пройдет конференция, посвященная "Году градостроительства и архитектуры"

    Милли Меджлис
    10:15

    В Баку 48-летний мужчина скончался перед входом на железнодорожный вокзал

    Происшествия
    10:10

    В Баку мужчина скончался после укола антибиотика

    Происшествия
    10:09

    В Лянкяране 52-летний мужчина погиб, упав с крыши дома

    Происшествия
    10:05

    В Индонезии обнаружены тела 10 человек с ранее разбившегося самолета

    Другие страны
    Лента новостей