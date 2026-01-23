В Баку 48-летний мужчина скончался перед входом на железнодорожный вокзал
Происшествия
- 23 января, 2026
- 10:15
В центре Баку произошел трагический инцидент - 48-летний мужчина скончался у входа в Бакинский железнодорожный вокзал.
Как сообщает Report, Айдын Мамедов (1978 года рождения) неожиданно упал на территории привокзальной площади.
Причина смерти устанавливается.
