В Баку 48-летний мужчина скончался перед входом на железнодорожный вокзал

В центре Баку произошел трагический инцидент - 48-летний мужчина скончался у входа в Бакинский железнодорожный вокзал.

Как сообщает Report, Айдын Мамедов (1978 года рождения) неожиданно упал на территории привокзальной площади.

Причина смерти устанавливается.