İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanda üç vəkil cəzalandırılıb

    Hadisə
    • 19 fevral, 2026
    • 16:43
    Azərbaycanda üç vəkil cəzalandırılıb

    Azərbaycanda yol verdikləri intizam pozuntularına görə bir vəkilin fəaliyyəti müəyyən müddətə dayandırılıb, birinə xəbərdarlıq tətbiq edilib, digəri isə cərimələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasının (VK) Rəyasət Heyətinin iclasında qərar qəbul olunub.

    Bundan başqa, yığıncaqda bir vəkilin dövlət qulluğunun xüsusi növünə xidmətə qəbul edilməsi ilə əlaqədar vəkillik fəaliyyətinin dayandırılması məsələsinə baxılıb.

    Həmçinin bəzi vəkillərin vəkil kabineti yaratmaları, Vəkil bürolarının fəaliyyət göstərdikləri ünvanların dəyişdirilməsi, eləcə də digər vəkil qurumlarına keçməsi ilə bağlı müraciətləri müzakirə olunaraq müvafiq qərarlar qəbul edilib.

    Vəkillər Kollegiyası Vəkillər Azərbaycan

    Son xəbərlər

    17:47

    Kino Agentliyinin baş direktoru: Müsabiqədə qalib olmayanların narazı qalması, etiraz etməsi təbii haldır

    Mədəniyyət siyasəti
    17:41

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    17:41

    "Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:38
    Foto

    Qəbələdə meşə fondu torpağında qanunsuz tikinti aşkarlanıb, qanunamüvafiq tədbirlər görülüb

    Ekologiya
    17:34

    Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblər

    Digər ölkələr
    17:29
    Foto

    BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb

    İqtisadiyyat
    17:29

    Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcək

    Digər ölkələr
    17:27

    Bakıda qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:26
    Foto

    Bakıda neokolonializmə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda bəyanat qəbul edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti