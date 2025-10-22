İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Azərbaycana qaçaqmalçılıqla narkotik vasitələr gətirən "TIR" sürücüsü saxlanılıb

    Hadisə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 10:53
    Azərbaycana qaçaqmalçılıqla narkotik vasitələr gətirən TIR sürücüsü saxlanılıb

    Bakı şəhəri Qaradağ rayonu ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən, ölkələrarası yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan 35 yaşlı Məhəmməd Quliyev saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Onun magistral yolun kənarında gizlətdiyi yerdən tərkibinə psixotrop maddələr əlavə edilmiş 5 kiloqram 670 qram marixuana və 4000 ədəd metadon həbi aşkarlanıb.

    Həmçinin, M.Quliyevin idarə etdiyi "Mercedes" markalı iri tutumlu yük avtomobilinin salon hissəsində xüsusi hazırlanmış gizli saxlanc yerindən əlavə 2 kiloqram 260 qram marixuana və 2000 ədəd metadon həbi tapılaraq götürülüb.

    Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, M.Quliyev aşkar olunmuş narkotik vasitələri İrandan Aslandüz şəhəri ərazisində "İkram" adlı şəxsdən əldə edərək Biləsuvar rayonu istiqamətindən qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirib.

    Törətdiyi cinayət əməllərinə görə həbs olunan M.Quliyevin daxil olduğu narkoşəbəkənin digər üzvlərinin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

    DİN Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi psixotrop maddə

    Son xəbərlər

    11:12

    AMB iqtisadi artım proqnozlarını azaldıb

    Maliyyə
    11:12

    Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz kəsiləcək

    Energetika
    11:09

    Dünyanın məşhur səyyahları Ağdama gəliblər

    Qarabağ
    11:07

    Ramin Məmmədov: Azərbaycanda dini təhsil modelinin təkmilləşdirilməsi qarşıda duran əsas hədəflərdəndir

    Din
    11:06

    Elnur Məmmədov: Xocalıya qayıdan hər bir ailə dözümlülük və yenilənmə hekayəsi daşıyır

    Daxili siyasət
    11:02

    "Xankəndi"nin kapitanı: "Azərbaycan Kubokunda mərhələ adlamaq istəyirik"

    Futbol
    11:00
    Foto

    "Sağlam Ailə" Tibb Mərkəzi, "Landau Education Group" və Zəfər Tibb Mərkəzi əməkdaşlığa başlayır

    Biznes
    11:00

    Baş prokuror Kamran Əliyev Braziliyaya gedib

    Daxili siyasət
    10:54
    Foto

    Astanada Qazaxıstan-Azərbaycan biznes forumu keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti