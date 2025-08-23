Haqqımızda

Azərbaycan Mayank Sinqhi Hindistana ekstradisiya edib

Azərbaycan Mayank Sinqhi Hindistana ekstradisiya edib Azərbaycan ötən il Bakıda həbs edilən, ölkəsinin ən çox axtarılan kriminal avtoritetlərindən biri olan Mayank Sinqhi Hindistana ekstradisiya edib.
Hadisə
23 avqust 2025 10:19
Azərbaycan Mayank Sinqhi Hindistana ekstradisiya edib

Azərbaycan ötən il Bakıda həbs edilən, ölkəsinin ən çox axtarılan kriminal avtoritetlərindən biri olan Mayank Sinqhi Hindistana ekstradisiya edib.

“Report” xəbər verir ki, Hindistanın Antiterror bölməsinin əməkdaşları Sinqhi Bakıdan Carkhand ştatının paytaxtı Rançiyə çatdırıb.

Mayank Sinqh xaricdən ekstradisiya edilən ilk carkhandlı qanqsterdir. O, İnterpolun qırmızı bülleteni ilə uzun müddət axtarışda olub. Uzun kriminal tarixçəsi olan Sinqh uşaqlıq dostu və cinayətkar Lourens Bişnoyun dəstəsinin üzvü olub.

Hindistandan qaçmazdan əvvəl Sinqh Racastan, Pəncab və Haryana ştatlarında səs-küylü cinayətlər törədib. Ona qarşı 45-dən çox iş, o cümlədən adam öldürmə, hədə-qorxu ilə pul tələb etmə, hədə-qorxu, silahlı basqın və cinayət sui-qəsdi ilə bağlı cinayət işi açılıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Azerbaijan extradites gangster Mayank Singh to India
Rus versiyası Азербайджан экстрадировал Маянка Сингха

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Yasamalda 45 yaşlı qadın qətlə yetirilib
Yasamalda 45 yaşlı qadın qətlə yetirilib
23 avqust 2025 11:15
Xəzər rayonunda qanunsuz tikili sökülüb
FotoXəzər rayonunda qanunsuz tikili sökülüb
23 avqust 2025 10:32
Füzulidə yanğın törədən şəxs saxlanılıb
Füzulidə yanğın törədən şəxs saxlanılıb
23 avqust 2025 09:17
Vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən qadın saxlanılıb
Vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən qadın saxlanılıb
23 avqust 2025 09:04
Astarada 47 yaşlı qadının qətli ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB-2
Astarada 47 yaşlı qadının qətli ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 20:13
İmişlidə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb - YENİLƏNİB
İmişlidə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 19:14
Lənkəranda qadının üzərinə beton pilitə aşıb
Lənkəranda qadının üzərinə beton pilitə aşıb
22 avqust 2025 16:36
Vətəndaşları İraqdakı ziyarətgahlara aparmaq adı ilə aldadan şəxs həbs olunub
Vətəndaşları İraqdakı ziyarətgahlara aparmaq adı ilə aldadan şəxs həbs olunub
22 avqust 2025 16:07
Bu ilin altı ayında baş verən texnogen hadisələr ötən illə müqayisədə 33 faiz artıb
Bu ilin altı ayında baş verən texnogen hadisələr ötən illə müqayisədə 33 faiz artıb
22 avqust 2025 15:31
Bu ilin birinci yarımilində baş verən yanğınlar zamanı 27 nəfər ölüb
Bu ilin birinci yarımilində baş verən yanğınlar zamanı 27 nəfər ölüb
22 avqust 2025 15:22

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi