Biləsuvarda qəza zamanı ölən və yaralıların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB
- 11 oktyabr, 2026
- 20:25
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Biləsuvar rayonunda baş verən zəncirvari yol qəzası nəticəsində ölən və yaralan şəxslərin kimliyi bilinib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, xəsarət alanlar Bakı şəhərinin Ələt qəsəbə sakini, 1956-cı il təvəllüdlü Əliyev Mahmudağa Hacıağa oğlu, Bakı şəhəri Nizami rayon sakini, 1997-ci il təvəllüdlü Əmənova Nişanə Mübariz qızı, Laçın rayonunun Şeylanlı kənd sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Məmmədov Rauf Volodiya oğlu və Lənkəran rayonunun Zövlə kənd sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Əhədov Pərviz Mübariz oğludur.
Hadisə nəticəsində 1964-cü il təvəllüdlü Qurbanov Fəxrəddin Adil oğlu dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Qeyd edək ki, hadisə Ələt–Astara magistralının Biləsuvar rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, yolun Bakı istiqamətində hərəkətdə olan "Niva" markalı avtomobil yolun kənarında hərəkətsiz vəziyyətdə dayanan "Mercedes" markalı avtomobillə toqquşub. Sonra zərbənin təsirindən idarəetmədən çıxan "Niva" və "Mercedes" markalı avtomobillər daha iki maşın ilə toqquşub.
Biləsuvar rayonunda zəncirvari yol qəzası baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Ələt–Astara magistral yolunun rayondan keçən hissəsində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, bir neçə avtomobilin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, daha bir neçə nəfər yaralanıb.
Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Hazırda ölən və xəsarət alanların şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.