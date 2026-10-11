İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    "Gəncə" heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    • 11 oktyabr, 2026
    • 15:16
    Gəncə heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib

    "Gəncə" klubu heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib.

    "Sarı-göylər"in mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, ABŞ-dən olan Ayzeya Todd ilə cari mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb.

    Hücumçu mövqeyində oynayan 25 yaşlı Todd Litva və Tayvanda legioner həyatı yaşayıb. O, yeni komandasında 14 nömrəli formada çıxış edəcək.

    Gəncə BK Ayzeya Todd
    MiniBoss
    MiniBoss

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