"Gəncə" heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib
Komanda
- 11 oktyabr, 2026
- 15:16
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Gəncə" klubu heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib.
"Sarı-göylər"in mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, ABŞ-dən olan Ayzeya Todd ilə cari mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb.
Hücumçu mövqeyində oynayan 25 yaşlı Todd Litva və Tayvanda legioner həyatı yaşayıb. O, yeni komandasında 14 nömrəli formada çıxış edəcək.
Son xəbərlər
05:16
Şimali Koreya iki ballistik raket buraxıbDigər ölkələr
04:57
"Axios" Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıbDigər ölkələr
04:16
Hörmüz boğazında 750 min barel neft daşıyan tanker minaya düşübRegion
03:50
Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcəkDigər ölkələr
03:15
Kanada ABŞ-yə neft və dizel yanacağının ixracını artırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
02:58
İndoneziyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
02:17
Misir-Sudan sərhədində qızıl mədəninə hava zərbəsi endirilib, onlarla mədənçi ölübDigər ölkələr
01:46
İraqın baş naziri oktyabrın 14-də Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcəkDigər ölkələr
01:12