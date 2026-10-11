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    Sumqayıtda sərnişin avtobusu minik avtomobili ilə toqquşub: xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 11 oktyabr, 2026
    • 15:45
    Sumqayıtda sərnişin avtobusu minik avtomobili ilə toqquşub: xəsarət alanlar var

    Sumqayıtda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Sülh prospektində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Mercedes" markalı minik avtomobili ilə "Hyundai" markalı mikroavtobus toqquşub. Qəza nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb.

    Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.

    Hadisənin səbəbi araşdırılır.

    Sumqayıtda sərnişin avtobusu minik avtomobili ilə toqquşub: xəsarət alanlar var
    Sumqayıtda sərnişin avtobusu minik avtomobili ilə toqquşub: xəsarət alanlar var
    Sumqayıtda sərnişin avtobusu minik avtomobili ilə toqquşub: xəsarət alanlar var

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Sumqayıt
    MiniBoss
    MiniBoss

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