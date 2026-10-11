Sumqayıtda sərnişin avtobusu minik avtomobili ilə toqquşub: xəsarət alanlar var
Hadisə
- 11 oktyabr, 2026
- 15:45
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Sumqayıtda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Sülh prospektində qeydə alınıb.
Belə ki, "Mercedes" markalı minik avtomobili ilə "Hyundai" markalı mikroavtobus toqquşub. Qəza nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb.
Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.
Hadisənin səbəbi araşdırılır.
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