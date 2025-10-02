İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Ağdamda üçotaqlı evdə yanğın baş verib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 02 oktyabr, 2025
    • 02:19
    Ağdamda baş verən yanğın zamanı biri uşaq olmaqla, iki nəfər ağır yanıq xəsarəti alıb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun məlumatına görə, Quzanlı qəsəbəsində İsmayılov Əhəd Natiq oğluna məxsus 3 otaqlı evdə yanğın baş verib.

    Yanğın nəticəsində 2013-cü il təvəllüdlü İsmayılova Nəzrin Əhəd qızı və 1965-ci il təvəllüdlü İsmayılov Zibeydə Qənimət qızı xəsarət alıblar. Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılan yaralılara ilkin müayinə zamanı 2-ci dərəcəli yanıq diaqnozu qoyulub.

    Əraziyə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfinən məhdudlaşdırılan yanğının yanaşı tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Ağdam yanğın üçotaqlı
    В Агдаме два человека получили ожоги при пожаре в частном доме

