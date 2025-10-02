В Агдаме два человека получили ожоги при пожаре в частном доме

В поселке Гузанлы Агдамского района два человека, включая ребенка, получили ожоги при пожаре в частном доме.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в 3-комнатном доме, принадлежащем Ахаду Натиг оглу Исмаилову.

В результате пожара пострадали Назрин Ахад гызы Исмаилова (2013 г.р.) и Зибейда Ганимат гызы Исмаилова (1965 г.р.). Их доставили в Агдамскую районную центральную больницу, где врачи диагностировали обоим пациентам ожоги 2-й степени.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, локализовали возгорание, не дав ему распространиться на соседние строения.

По факту проводится расследование.