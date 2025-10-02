Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Агдаме два человека получили ожоги при пожаре в частном доме

    Происшествия
    • 02 октября, 2025
    • 02:21
    В Агдаме два человека получили ожоги при пожаре в частном доме

    В поселке Гузанлы Агдамского района два человека, включая ребенка, получили ожоги при пожаре в частном доме.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в 3-комнатном доме, принадлежащем Ахаду Натиг оглу Исмаилову.

    В результате пожара пострадали Назрин Ахад гызы Исмаилова (2013 г.р.) и Зибейда Ганимат гызы Исмаилова (1965 г.р.). Их доставили в Агдамскую районную центральную больницу, где врачи диагностировали обоим пациентам ожоги 2-й степени.

    Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, локализовали возгорание, не дав ему распространиться на соседние строения.

    По факту проводится расследование.

